Lazio, Correa si gestisce e Immobile scalpita: «Non vedo l'ora di tornare»

«Non vedo l’ora di tornare». Ciro Immobile non sta nella pelle. Nuove scarpe e nuovo look per puntare allo scudetto e alla Scarpa d’oro. L’attaccante della Lazio, ieri in gol nella prima partitella della “Fase 2”, sta lavorando sodo in allenamento. L’obiettivo è riprendere il campionato con lo stesso trend interrotto a marzo dall’emergenza sanitaria Covid-19. Intanto, a Formello Simone Inzaghi insiste sulla tecnica, in attesa delle sedute sulla tattica. Diversi agli assenti: Strakosha, alle prese con un problema ad un dito del piede, si riaggregherà tra qualche giorno, Vavro, finito ai box per uno stiramento durante la quarantena, sta continuando il protocollo riabilitativo, mentre Correa ha terminato anzitempo l’allenamento a scopo precauzionale. A riposo anche Adekanye. Ancora all’estero, infine, Lulic e Proto, che torneranno in Italia solo il 3 giugno, quando non dovranno più osservare l’obbligo dell’isolamento per 14 giorni. Il bosniaco, operato a febbraio per un problema alla caviglia, si trova in Svizzera. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente, pur a distanza, dallo staff tecnico, ma i tempi per un suo ritorno in campo sembrano essersi allungati.