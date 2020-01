Lazio, Correa scalpita e punta il derby: «Sto recuperando per le prossime gare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scalpita. Non vede l'ora di tornare. Joaquin Correa lancia un messaggio ai suoi follower su Instagram: «Sto recuperando per ciò che arriverà». I quarti di coppa Italia contro il Napoli e il prossimo turno di campionato contro la Roma sono nel mirino. Per il match di martedì al San Paolo potrebbe essere risparmiato: l'obiettivo di Simone Inzaghi è schierarlo al fianco di Immobile domenica contro i giallorossi. Il problema al polpaccio sembra essere superato, ma l'imperativo è evitare inutile ricadute, come accaduto a Danilo Cataldi, che «non avrebbe dovuto giocare le ultime tre partite» prima della Sampdoria. "El Tucu" si è fermato lo scorso 5 dicembre in occasione della sfida con il Brescia, ma solo giovedì si è rivisto sui campi di Formello. Un allenamento che ha allontanto i sospetti di un possibile stiramento, smentito anche da ambienti vicino all'ex Siviglia. Intanto, nel quartier generale laziale si è rivisto Jordan Lukaku, fermo dallo scorso dicembre per un problema al ginocchio. Una buona notizia per i prossimi impegni.