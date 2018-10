Lazio, Correa scala le gerarchie: "El Tucu" insidia Luis Alberto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Joaquin contro Luis. La settimana del ballottaggio inizierà domani. Correa o Alberto? Questo il dilemma di Inzaghi sul partner d’attacco di Immobile contro il Parma. Ciro, reduce dalla panchina in Nazionale contro la Polonia, non vede l’ora di scendere in campo al Tardini e dimostrare il suo valore. L’ex capocannoniere del campionato si trova a meraviglia con Luis Alberto, ma è pronto a far coppia anche con Correa. La scelta dipenderà dal tecnico, ma soprattutto dallo spagnolo. Se Luis Alberto, smaltita la presunta pubalgia, si allenerà senza problema, cercando (come detto dal ds Tare) di riconquistarsi «il posto da uomo», Inzaghi potrebbe dargli un’altra chance. Le panchine contro Eintrach Francoforte e Fiorentina non sono andate giù all’ex Liverpool. Correa, invece, sulla scia del gol all’Udinese ha ben figurato nelle uscite successive, eccezion fatta il match in Germania in cui ha rimediato un’espulsione. Tra i due "litiganti", però potrebbe spuntarla il terzo, Felipe Caicedo. Il "panterone", già impiegato al fianco di Immobile più di una volta, aspetta il suo turno in silenzio.RECUPEROIntanto, procede, senza sosta, il recupero di Durmisi, reduce dalla lussazione al gomito destro. L'esterno ex Betis Siviglia ne avrà almeno per due settimane, mentre Lukaku, escluso sia dalla lista Uefa che dall'elenco per il campionato, ha intensificato gli allenamenti per ritrovare la forma migliore.