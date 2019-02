Lazio, Correa non si abbatte: «Ci rialzeremo». Immobile: «Non molliamo»

«Ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto. Siamo la Lazio e non si molla mai». Joaquin Corre tiene alto il morale sui social, nonostante la sconfitta con il Genoa. L’argentino, schierato titolare a Marassi, guarda avanti e pensa già alla prossima sfida, il ritorno dei sedicesimi di finale con il Siviglia, programma mercoledì sera in Spagna. Stesso pensiero di Ciro Immobile. «Guardiamo avanti con fiducia, forza Lazio mai mollare» scrive l’attaccante su Instagram, rientrato dopo l’infortunio alla coscia.



RIENTRO

Intanto, a Formello si è rivisto Milinkovic, che si è allenato in gruppo. La lesione alla coscia sembra ormai un ricordo. Vederlo in campo contro gli andalusi però potrebbe essere un rischioso: l’imperativo a Formello è evitare di incorrere in inutili ricadute. Ultimo aggiornamento: 19:13





