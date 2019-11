© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Contava solo il risultato, la Lazio lo conquista col bel gioco. Peccato per le solite amnesie dietro, ma questa squadra è sbilanciata in attacco: normale che vinca segnando almeno un gol in più dell'avversario.Sarà l'incubo per un po' di Babacar. Fa un miracolo sul suo colpo di testa, disinnesca il penalty, evita il terzo centro prima di tachsidis e poi di Lapadula. Spiderman.E' ordinato e nella ripresa salva sulla linea su Tachsidis. Provvidenziale.Si lascia anticipare in area da Mancosu, soffre la fisicità di Babacar e Lapadula. Avvia però l'azione del vantaggio di Correaì. Precario.Sul centro-sinistra si perde Babacar ed è Strakosha a salvarlo. E' però fondamentale nelle discese in attacco, sforna l'assist del raddoppio. Esterno.Scartavetra la fascia destra, scende con costanza. Accompagna il quarto gol, ma Correa non gliela passa e si prende la gloria. Freccia.Sembra ancora una volta non in giornata, poi fa centro in spaccata. E' un po' ingenuo in area, ma si riscatta conquistando il rigore in area avversaria. Sbloccato.Fa un lancio perfetto per Milinkovic, è affaticato e non riesce a fare nient'altro oltre un muro. Stanco. LUISSbaglia sempre la mira dalla distanza e di testa. Regala l'ottavo assist a Correa, ma si divora un gol a porta vuota. Fantasista.Dà a Immobile una bella palla, poi la regala di continuo agli avversari. Si perde Lapadula sulla rete giallorossa. Sbadato.E' pimpante e concreto, tira una fucilata all'angolino. Regala un “rigore” fallito a Luis Alberto, poi entra in area è fa il bis all'incrocio. Ancora decisivo.Acciaccato calcia debole da pochi metri su Gabriel, sbaglia spesso l'ultimo passaggio. Poi però segna ancora dal dischetto e fa il quinto assist. Mostruoso.Aiuta la retroguardia, si limita all'interdizioneì. Ordinato.Si lascia superare da La Mantia di testa. Distratto.La sua Lazio torna bella e cinica, sfrutta le occasioni e supera la solita amnesia. Quarto posto conservato in classifica prima della sosta. Motivatore.Sul tocco da rigore di Milinkovic c'è più di un dubbio e pure sul gol di Lapadula annullato per il suo ingresso anticipato. Discrezionale il penalty biancoceleste per la mano di Calderoni, che cade sbilanciato. Confusionario.