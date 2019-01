Lazio, Inzaghi ritrova Correa. Lombardi in prestito al Venezia fino al 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Testa al Napoli. La preparazione in vista del match del San Paolo, in programma domenica alle 20:30, è iniziata a Formello. Simone Inzaghi ha ritrovato Wallace e Correa. Il brasiliano ha risolto il problema al ginocchio, mentre l’argentino ha smaltito l’attacco influenzale. In Campania il tecnico non potrà contare su Marusic, squalificato per due turni in campionato ed è uscito malconcio dalla gara di coppa Italia. Il montenegrino non ha partecipato alla seduta a scopo precauzionale, mentre Durmisi ha lavorato in palestra. Da domani scatteranno le prove tattiche nel centro sportivo di Formello. Le possibilità di vedere Lulic adatto sulla fascia destra aumentato sempre di più, ma solo nei prossimi giorni Inzaghi prenderà una decisione. Pochi dubbi sull'impiego di Parolo, rimasto in panchina nell'ultima partita contro il Novara.MERCATOIl ds Tare, intanto, è attivo sul mercato. Cristiano Lombardi, esterno biancoceleste finito ai margini del progetto di Inzaghi, è stato ceduto in prestito al Venezia fino al 2020. Sul piede di partenza anche Caceres, Basta, Patric, Rossi e Murgia, conteso da Empoli e Spal. In entrata il sogno resta Zappacosta del Chelsea.ABBONAMENTILa società, che nei giorni scorsi aveva riaperto la campagna abbonamenti, ha reso noto che sono state sottoscritte circa 600 nuove tessere per il girone di ritorno.