© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il muro è sempre più basso, Leiva non è più lo stesso. La Lazio subisce altri due gol (in totale 6) e perde la seconda difesa del campionato. Per carità, al Dall’Ara il Bologna sfonda più dalle fasce che al centro, ma Lucas è ritardo su ogni intervento. Così si becca il doppio giallo e finisce anzitempo nello spogliatoio. Sicuramente Leiva paga quasi un mese di preparazione saltato, ma a 32 anni non riesce più a reggere da solo il peso dell’attacco. La scorsa stagione l’intuizione d’Inzaghi aveva regalato a questa squadra un nuovo gioco, ma adesso il brasiliano ha bisogno di aiuto. Milinkovic domenica lo ha fatto nel secondo tempo, Luis Alberto non è certo la mezzala abile in ripiegamento. Leiva ha una crisi di scompenso: non è al top della forma dall’inizio e non riesce come una volta ad anticipare gli avversari con l’esperienza e il pensiero. Che fine ha fatto? Si erano rivisti segnali incoraggianti contro il Genoa, Lucas crolla di nuovo col Bologna. Ringhia, ma dal primo fischio di Orsato è nervoso e vede sempre dopo la palla. Rischia di compromettere completamente una partita. Ora mancherà per squalifica pure dopo la sosta, toccherà quasi sicuramente a Parolo sostituirlo in regia come alla prima giornata contro la Sampdoria. Spingono verso questa scelta le prove da vice-Leiva fallite da Cataldi in Europa.Sos cercasi l’interdizione vitale di Leiva e sotto porta la concretezza. E pensare che a rimettere in riga la sfida, in inferiorità numerica, era stato proprio Correa. Provocando l’espulsione di Medel, l’argentino aveva fatto passare in secondo pieno l’ingenuità del compagno. Poi però ha gettato tutto al vento. Un altro Tucu errato, questa volta dal dischetto. Joaquin teneva a battere quel rigore e aveva chiesto e ottenuto il consenso dell’amico Luis Alberto, voleva dedicare il gol all’amata nonna scomparsa da qualche giorno. Ha mostrato voglia e coraggio, ma alla fine torna sul patibolo. Non solo per il penalty infranto, ma per un limite caratteriale innato. Appena 9 reti in 72 gare di Serie A non possono essere ormai solo un freddo dato. Correa sbaglia tanto, troppo, come punta non fa mai il salto. Ha appena rinnovato il contratto con una clausola da 80 milioni dentro, ma non basta più solo il suo talento. Da tanti mesi Inzaghi ha chiesto un sacrificio esasperato a Leiva per tenerlo insieme agli altri tenori sempre in campo. Senza i suoi gol, però, alla fine il brasiliano e tutta la Lazio pagano dazio.