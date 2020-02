Lazio, Correa e quell'errore costato 2 punti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha preparato la partita con un sogno nel cuore: lanciare la Lazio verso il tricolore. Da Bologna al Bologna. Dal Dall’Ara all’Olimpico. Joaquìn Correa ha voglia di riscatto. L’errore dal dischetto nella sfida d’andata brucia ancora nella testa del “Tucu”. Era lo scorso 6 ottobre. Sinisa Mihajlovic tornava per la prima volta in panchina in casa dopo l’annuncio della malattia e la Lazio aveva ancora “solo” ambizioni da Champions. Finì 2-2, ma al minuto 88 l’argentino sbagliò un calcio di rigore. Un conclusione potente e imprecisa, che scheggiò la traversa, salvando Skorupski. Una grande delusione per Correa, che sperava di segnare il gol vittoria. L’ex Siviglia si incaricò del penalty, sfruttando l’indecisione di Luis Alberto, con la speranza di dedicare la rete alla nonna appena scomparsa. Poi però gol contro Atalanta, Fiorentina, Milan e Lecce (doppietta), assist con Udinese, Sassuolo e Celtic. In almeno sette vittorie l’ex Siviglia ha messo lo zampino, compresa quella con la Samp alla prima giornata. Un rendimento in crescita fino all’infortunio del 5 gennaio contro il Brescia, quando è stato impiegato a centrocampo. Un problema al polpaccio lo ha tenuto in infermeria per qualche giorno fino al derby, altro match sfortunato. Una ricaduta lo ha costretto a chiedere il cambio nella ripresa. Da lì è iniziato il secondo cammino in salita per l’argentino che ora spera di prendersi la sua personale rivincita. Insieme al preparatore personale Dip Pablo, suo amico fraterno, ha stilato una tabella di marcia per tornare al top della forma. Oggi avrà l’occasione per rifarsi. L’opportunità per lanciare la Lazio in testa alla classifica, almeno per una notte.Giocherà al fianco di Immobile influenzato nei giorni scorsi. Non sta bene nemmeno Jony ma ci sarà. Inzaghi non avrà a disposizione Acerbi, Marusic e il lungodegente Lulic. Ennesima difesa nuova con Luiz Felipe (al rientro) che giocherà al centro con ai lati Radu e Patric. A centrocampo Lazzari e Jony esterni, Leiva in regia e Milinkovic e Luis Alberto mezzali.