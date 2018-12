Lazio, Correa convince anche dall'inizio con il Francoforte

Promosso anche dall’inizio. Joaquin Correa brilla anche in Europa League. L’argentino, spesso impiegato da Simone Inzaghi a gara in corso, ha convinto contro il Francoforte all'Olimpico. Prestazione positiva per il l’ex Siviglia, al di là della rete segnata, valida per il momentaneo 1-0. L’ex Siviglia, schierato come punta e supportato da Luis Alberto, è entrato quasi sempre nel vivo dell’azione. Veloce nel dribbling stretto e cinico sotto porta, Correa si candida come partner di Immobile contro l’Atalanta. Per giocare lunedì sera a Bergamo dovrà battere la concorrenza di Luis Alberto e Caicedo. Al momento parte in vantaggio sullo spagnolo e sull’ecuadoriano, ma il tecnico sceglierà gli ultimi dubbi solo domenica. © RIPRODUZIONE RISERVATA