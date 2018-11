Lazio, Correa a tempo pieno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fantasista per un altro giorno, mica solo quello di ieri a Formello. Correa punta domenica, ormai è più che evidente la sua crescita, un’altra chance se la merita. Anzi, se l’è conquistata nel monday night nella ripresa: è entrato e ha dato un minimo di scossa. Ha preso la palla e in un paio d’occasioni l’ha nascosta. Handanovic gli ha negato la rete, Immobile sciupato il suo bell’assist, Correa adesso deve solo convincere Inzaghi. Chissà se il mister non si è già pentito di averlo inserito troppo tardi con l’Inter. A guardare le prove - sia pure premature - di ieri, forse no: c’è ancora Caicedo in tandem con Ciro.Eppure anche il generoso ecuadoregno lunedì è sembrato piuttosto anonimo. Per carità, Felipao ha aiutato la squadra, l’ha fatta spesso salire proteggendo la palla, ma poi è sembrato intimorito sotto porta.Correa invece finalmente comincia a rivederla, martedì si è ripresentato in campo con una doppietta con la Primavera alla ripresa. Gli era rimasta in canna.IL BISAssente per un’ingiusta squalifica a Marsiglia, Correa vuole riprendersi con la Spal una maglia. Poco importa che Inzaghi lo consideri ancora la mossa perfetta nel secondo tempo per dare alle gare una svolta. Adesso bisogna guardare anche un’altra statistica: la prima rete di Joaquin, a Udine, è coincisa con la sola presenza da titolare. Ironia del destino, l’unica sfida in cui lì davanti dal primo minuto non giocò Immobile. Il bomber partenopeo con l’Inter non è riuscito a giocarsela alla pari con Icardi: era affaticato, quasi a pezzi e lo si è visto negli scatti. Emblematico quello in cui si è fatto recuperare da Miranda in ritardo solo davanti alla porta. Non è esagerato dire che Ciro non era proprio in condizione e, dopo la prima occasione sciupata, è diventato persino arruffone e troppo innamorato del pallone. Per questo sostituirlo o farlo riposare con la Spal non può e non dev’essere un delitto. Immobile per primo deve convincersi che uno stop potrebbe giovargli, ma è sempre difficile per Inzaghi stesso rinunciarci. Anche perché praticamente la metà (6) dei miseri 13 gol realizzati dalla Lazio li ha messi lui a segno. Figuriamoci com’è possibile vincere contro una big se persino Ciro non trova il bersaglio.SENZA RETEIl muro difensivo è crollato, ma che fine ha fatto pure l’attacco più forte dello scorso campionato? Adesso è il 12° della Serie A, hanno un miglior bottino offensivo persino Atalanta, Genoa e Sassuolo. Così non regge più il motto zemaniano di trovare un gol più dell’avversario: «Siamo in crescita – assicura Inzaghi - ma dobbiamo essere più determinati e cinici. Siamo ancora quarti in classifica e da domenica cercheremo di ripartire nel migliore dei modi». Se il mister gli darà una chance, Correa promette di raddoppiare le sue reti. Nel frattempo lui sta comunque dando una mano al suo amico-nemico Luis Alberto. È stato proprio Joaquin a dargli dei consigli per superare la pubalgia, non importa che il ritorno a pieno regime dello spagnolo possa complicare la sua corsa a una maglia. Ieri i due erano insieme a Formello con Lukaku e Cataldi nella foto ufficiale insieme al tifoso Davide, vincitore di una trasferta con la Lazio a Cipro, nel concorso di Marathonbet “Fantasista per un giorno”. Magari allora da ieri sulla trequarti non fa più buio.