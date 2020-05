© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riparte, ma che fatica. Fa caldo, tanto, sembra quasi di stare in ritiro, quello vero che si fa a luglio, ma Acerbi e compagni corrono e soffrono col sorriso stampato in faccia. Sembrano bambini che hanno finalmente ritrovato le giostre aperte al parco. Dopo i primi due giorni di assestamento, con leggere corse e test medici, ieri la Lazio ha cominciato a fare sul serio con esercizi, allungamenti e giri di campo a ritmi sempre più sostenuti. Insomma, un allenamento vero e proprio. Sempre a gruppi di quattro divisi nei cinque campi del centro sportivo di Formello e sempre con regole rigorose di non restare per più di due ore nel centro. Tutti in attesa che ci sia il via libera totale dal 18 maggio in poi con la possibilità di potersi allenare un po’ come prima, in gruppo.PALLONE E RISATENonostante la doppia fatica dei giocatori a riprendere il lavoro per via dello stop forzato a casa, Ripert e Farris ieri hanno guidato i calciatori. L’unico assente era Inzaghi, rimasto a casa per non affollare il centro, visto che sono i giocatori a dover sudare in campo. Ad iniziare è stato un quintetto niente male formato da Acerbi, Immobile, Parolo, Lazzari e Cataldi. Tutti e cinque già affaticati dopo appena venti minuti di lavoro, tanto che uno dei due preparatori si è messo a “pizzicare” l’ex Sassuolo, cantandogli la canzoncina “il Leone (soprannome di Acerbi) si è addormentato”, Il giocatore, un po’ permaloso da questo punto di vista, si è messo sotto e ha cominciato a carburare e correre più di tutti gli altri. Un modo per stimolare, ma anche per rendere più serena e meno stressante l’atmosfera. Per la prima volta è comparso anche il pallone. Brevi esercizi a distanza di sicurezza e veloci giri di palla e anche qui Farris ogni tanto lanciava frecciatine. “Mi raccomando fate più piano”, diceva il tecnico ironicamente. Anche il direttore sportivo Tare nella fase finale ha partecipato con il pallone, formando un quadrato, con Parolo che, ogni tanto, effettuava tiri in porta, ma senza alcun portiere. La voglia di tornare a giuocare è tanta, ma prima di allenarsi come si deve e in maniera normale, pallone incluso, bisogna aspettare l’accordo sul protocollo medico.ANNUNCIMentre si attende l’ok del Governo sul protocollo medico, la Lazio non sta ferma. Poco prima del 18 o uno o due giorni dopo, nella capitale è atteso il procuratore di Luis Alberto per la firma del contratto. L’annuncio della società è atteso entro maggio così come per i contratti già firmati di Lulic, Parolo e Cataldi. Una sorte simile, ma con più tempo a disposizione sarà per Inzaghi al quale la società è pronta a proporgli un accordo fino al 2023 a più di 2 milioni netti a stagione.