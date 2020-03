© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formello sigillato. Nessuno deve più entrare ad allenarsi né a fare altro, è il diktat perentorio dello staff medico. Meno preoccupato del resto della Serie A, non avendo la Lazio disputato l’ultimo turno (quello dei recuperi) di campionato. Sono passati ormai 13 giorni da quando i biancocelesti sono scesi l’ultima volta in campo, contro il Bologna il 29 febbraio. In pratica trascorso pure l’eventuale periodo di quarantena se dovesse venir fuori un positivo al coronavirus da quell’incontro. Anche se alcuni spifferi fanno trapelare che Immobile – dopo l’attacco influenzale di una settimana fa – sarebbe stato sottoposto al tampone (per fortuna negativo) in gran segreto, i dottori però smentiscono (salvo iniziative personali) con forza l’episodio. Ciro comunque sta bene e nei giorni scorsi ha lanciato l’appello ai tifosi a rimanere tutti sotto il proprio tetto. E’ stato seguito da Luis Alberto e Correa, ieri anche Strakosha ha esposto il suo pensiero: «Prima la salute, poi il calcio».CONTRATTI E MERCATONon si muove da casa sua in Svizzera, capitan Lulic, alle prese con la riabilitazione alla caviglia ormai da diverso tempo. La buona notizia è che le cure stanno sortendo l’effetto sperato, anche se è impossibile stabilire ancora una data per il suo rientro. Non ce la farebbe comunque per il 3 aprile, per la ripresa eventuale (sempre difficile) del campionato. Un’infezione aveva messo la sua carriera seriamente a rischio, ma ora è passato il peggio. E anzi, l’infortunio ha fatto riavvicinare persino la Lazio. Lulic rimarrà a Formello senz’altro il prossimo anno: è stato addirittura già depositato il suo rinnovo sino al 2021. Adesso torna a essere ottimista persino l’altro senatore Parolo. In questi giorni, emergenza permettendo, si cercherà di chiudere qualche altro prolungamento: Luiz Felipe è il primo programmato, Luis Alberto deve solo mettere la firma (a 3,5 milioni circa coi bonus) sino al 2025 sul nuovo contratto. Tare può e deve anche concentrarsi sul mercato: a giugno arriverà Escalante (tornato nel ko contro la Real Sociedad dall’infortunio) a parametro zero, il ds sta cercando di battere la concorrenza per Kumbulla in difesa come rinforzo Champions.