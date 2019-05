L'ex Mauri: «Vi svelo tutti i segreti per vincere la finale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei finali, tre vinte, con una coppa alzata da capitano. Tutte con la Lazio. Pochi come Stefano Mauri, undici stagioni in biancoceleste, possono capire cosa passerà nella testa di Immobile e compagni per la gara del 15 maggio con l’Atalanta all’Olimpico.«Con la consapevolezza della propria forza».«Non benissimo, ma per me resta leggermente favorita. Nella Lazio c’è chi ha giocato finali, sanno cosa significa e come gestire la tensione, dall’altra parte c’è l’incoscienza della gioventù, per loro è la prima volta. Questo può essere un piccolo vantaggio per i laziali»«Non nello stile di gioco, ma ai giocatori quel tipo di partite possono trasmettere la voglia che qualsiasi risultato è possibile, ma siamo sempre italiani...».«Una finale resta una partita chiusa, si ha paura di scoprirsi e prendere gol. Quelle che ho giocato non erano a viso aperto e credo che pure questa sarà così. Prevarrà l’aspetto attendista».«Diciamo di sì. Lì la cosa che ci ha fregato è stato aspettare quasi quattro mesi dalla semifinale alla finale. Un’attesa snervante, spasmodica, se poi c’è la Roma davanti, tutto aumenta a dismisura».Ma l’avete vinta prima grazie anche a un video speciale…«Guardi, a parte quel video, carino eh, quella partita l’abbiamo vinta molto prima perché già dai quarti speravamo che la finale potesse essere quella, perché eravamo consapevoli della nostra forza e la certezza di fare bene. Soprattutto contro la Roma».«I biancocelesti, indubbiamente, hanno qualcosa di più dal punto di vista tecnico, i bergamaschi dal lato fisico. Se i miei ex compagni restano concentrati e dentro la partita fino alla fine, ce la fanno».«Parolo per i suoi inserimenti a fari spenti».«Per gli obiettivi dichiarati e non raggiunti, la stagione non è positiva, ma se vinci la coppa, l’anno sarà salvo».