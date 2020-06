Lazio, una maglia contro il razzismo prima del match con l'Atalanta

«We all bleed the same colour». Tradotto: «Abbiamo tutti il sangue dello stesso colore». E’ questa la scritta apparsa sulle maglie dei giocatori della Lazio, indossate durante il riscaldamento prima della partita di Bergamo contro l’Atlanta. L’iniziativa, anticipata nel pomeriggio dai social network biancocelesti, ha riscosso grande successo da parte degli utenti che hanno apprezzato il chiaro messaggio contro il razzismo. Insomma, ennesima manifestazione di solidarietà in Serie A al caso George Floyd, il cittadino afroamericano rimasto ucciso soffocato durante un arresto a Minneapolis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA