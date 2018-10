Lazio, contro la Fiorentina Inzaghi punta tutto sul gruppo

Il gruppo. Inzaghi chiama a raccolta lo spogliatoio per uscire da questo momento difficile. Lo rimarca più volte durante la conferenza stampa della vigilia della delicata sfida contro la Fiorentina. L’unione è stato il segreto del successo dell’anno scorso e ora serve ricompattarsi per andare oltre le due brutte sconfitte incassate contro la Roma e l’Eintracht. «Dobbiamo cercare di lasciarci i ko alle spalle, non erano preventivati, abbiamo una gara importantissima, dobbiamo farla nostra in tutti i modi» ha sottolineato Inzaghi. Con i suoi giocatori e il suo staff ha analizzato i perché di queste due debacle. Si è sentito tradito dal punto di vista della fame e l’ha detto a chiare lettere. Si aspettava una reazione diversa in Germania. Reazione che non è arrivata. E allora è il momento di fare quadrato per ritrovare quella “cattiveria” che ha permesso alla Lazio di essere osannata da tutti. Non esiste una medicina magica ma l’unica medicina che Simone conosce è «lavoro, lavoro e lavoro».



I SINGOLI

Niente critiche ai singoli. Sbagliato puntare l’indice contro questo o quello perché si vince di squadra e anche su questo aspetto ha insistito molto il tecnico biancoceleste: «Se dopo il Genoa lo si esaltava, ora dopo due prestazioni negative ci sono state parecchie critiche. Ma va fatta un’analisi dettagliata, non vanno cercati singoli colpevoli dopo un ko. Conta soprattutto il gruppo, non voglio reazioni da Milinkovic o da Basta, un altro che è stato molto criticato. Voglio una risposta dall’intero gruppo. È ciò che fa la differenza e che fa vincere le partite».



IL MODULO

Non solo i singoli perché ad essere criticato aspramente è stato lo stesso allenatore, reo secondo qualcuno, di insistere troppo su un modulo che non dà più i frutti necessari. Cambiare assetto adesso non è nei suoi pensieri perché come spiega: «In questo momento la squadra ha bisogno di certezze. Possiamo variare a gara in corso, lo abbiamo fatto spesso finora. In questo momento i ragazzi si riconoscono in questo modulo. Prossimamente potremo giocare con Badelj e Leiva insieme, potremo arretrare Luis Alberto e alzare Milinkovic. Faremo i cambi se servirà, ma nel momento opportuno». Tradotto, Inzaghi è un tecnico preparato e sa benissimo che c’è bisogno di qualche modifica ma in questo momento è fondamentale ritrovare la serenità e l’unione altrimenti tutto sarebbe comunque vano.



I TIFOSI

La preparazione tecnica non è in discussione, le gambe girano come dovrebbero a questo punto è probabilmente più un problema di testa. Certo che il tecnico dovrà fare scelte molto mirate visti anche i 90 minuti in più sulle gambe rispetto alla Fiorentina. I Viola sono una squadra in salute e protagonista di un avvio di stagione nel quale hanno divertito e convinto, dando l’impressione di poter tornare a competere seriamente per un posto in Europa. In più c’è un Pioli sempre con il dente avvelenato nei confronti dei biancocelesti. Inzaghi punta però sulla cabala che dice che nei 5 precedenti ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una. Al di là dei numeri conterà la reazione dei suoi. Si aspetta segnali importanti. E se lo aspettano anche i tifosi laziali. Oggi saranno più di 30 mila a dare un contributo alla causa. Uniti si vince.

