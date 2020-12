Lazio, Inzaghi sorride: Acerbi e Leiva recuperati, col Genoa ci saranno

Acerbi e Leiva pronti per Genova. Lulic ancora in campo, scalpita. Giornata importante in casa Lazio in vista del ritorno in campionato. Inzaghi sorride perché recupera a tutti gli effetti due giocatori fondamentali come Acerbi e Leiva. Entrambi per il secondo giorno consecutivo hanno partecipato all’intera seduta d’allenamento, confermando di stare bene e di aver smaltito gli infortuni muscolari.

Altro segnale confortante arriva da Lulic. Il bosniaco per il secondo giorno consecutivo ha iniziato a lavorare insieme ai compagni, poi quando la squadra ha iniziato a giocare la partitella, l’esterno sinistro si è staccato e ha ripreso a lavorare in maniera differenziata, intensificando la parte atletica insieme al preparatore. Non si sono visto sul terreno di gioco Parolo, Correa, Fares e Luiz Felipe. Su quest’ultimo, che si è allenato in palestra, ci sono buone sensazioni sulla possibilità che possa essere a disposizione per la trasferta di Genova.

