Lazio Club di New York in fiamme: i tifosi dall'Italia si mobilitano con una raccolta fondi

La sede del Lazio Club di New York, il ristorante Via della Pace, è andato in fiamme nella giornata di ieri, 10 febbraio. Le cause dell'incendio sono ancora sconosciute, ma il fondatore del club, Giovanni Bartocci, rassicura tutti su Instagram: «Ragazzi, tutto bene, nessun ferito. Via della Pace non sta messo bene, un po’ come il mio morale. Grazie a tutti per il supporto, sarà dura alzarsi questa volta». Un duro colpo per tutti i laziali di New York, che a breve riceveranno un gradito regalo dall'Italia.

LEGGI ANCHE Volata scudetto, grazie alla Lazio la Capitale rompe l'asse Milano-Torino



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni tifosi della Lazio hanno deciso, infatti, di mobilitarsi e avviare una raccolta fondi online per la ricostruzione del Via della Pace. Sul sito Gofundme è partita la campagna «Aiutiamo Via della Pace - Lazio Club NYC», creata da Damiano Vulpani, che nella didascalia spiega: «Come laziali, amici e supporters del fan club non possiamo rimanere a guardare. Raccogliamo più fondi possibili, affinché il sogno di Giovanni possa continuare a camminare sulle proprie gambe. Torniamo a far mangiare i neyorkesi romano e tifare Lazio anche nella grande mela». Un'iniziativa di grande solidarietà, che dimostra ancora una volta che la fede calcisica non conosce confini.