Lazio, il club entra con una propria squadra negli eSports

Il calcio è fermo, quello virtuale spinge e prospera. E lanon vuole essere da meno, visto che da oggi anche la società biancoceleste entra a far parte del mondo degli(videogiochi sul calcio con Fifa e Pes) con una propria squadra, con il teame con tanto di giocatori tesserati e seguiti dalla società Go Project che per conto del club laziale si occuperà di tutti gli aspetti tecnici legati ai giochi e alla comunicazione. I due pro player scelti per rappresentare i colori biancocelesti sono“fabio_ulous” per FIFA 20 e“RaissForever_10” per PES20 entrambi protagonisti delle fasi finali per la selezione della eNazionale. Il campionato italiano, patrocinato ufficialmente dalla Lega serie A, doveva partire proprio in questi giorni, ma per l’emergenza sanitaria tutto è stato rimandato. Ma rispetto al calcio che si gioca sui campi d’erba, quello on-line non si ferma e nei prossimi giorni, nonostante il campionato sia fermo, verranno organizzate alcune amichevoli, a cui parteciperà anche la. Potrebbe esserci un derby o una sfida con la Juve o con altre squadre italiane oppure match di livello internazionale con Real Madrid, Bayern Monaco o Barcellona. La scelta da parte della Lazio di immergersi in questo nuovo mondo virtuale è per valorizzare al meglio il brand Lazio, come fanno tutte le altre squadre. E’ un settore in crescita e con futuri ricavi multimilionari.