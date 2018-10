Lazio, Ciro Immobile è l'eroe dell'Olimpico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria, ancora una volta, porta la sua firma. Ciro Immobile segna e la Lazio va. Contro la Fiorentina una sua zampata al 37’ al vale il successo per i biancocelesti. Quinta rete in campionato per l’ex capocannoniere della Serie A, che aveva ben figurato anche nelle disfatte con Roma e Francoforte. Ciro lotta, corre e svaria su tutto il fronte offensivo. Pezzella lo marca stretto e spesso è costretto al fallo. Quantità e qualità al servizio della squadra. Immobile non solo è letale sotto porta, ma si sacrifica anche in fase di non possesso. Insieme a Leiva e Lulic è uno dei pochi a farsi sentire con l’arbitro Orsato: un ulteriore segno di personalità e attaccamento ai colori biancocelesti. Nel finale Simone Inzaghi lo sostituisce con Berisha. L’ex Siviglia esce tra gli applausi dell’Olimpico che grida: «Ciro! Ciro!». Immobile ringrazia, si accomoda in panchina, soffrendo con i compagni, fino al triplice fischio finale. Tre punti e un mignolo rotto (rimediato in uno scontro di gioco) per l’attaccante che scherza: «Meno male che non faccio il portiere».