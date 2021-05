3 Maggio 2021

di Alberto Abbate

(Lettura 3 minuti)







La fantasia è tornata al potere. Correa e Luis Alberto stendono il Genoa con una doppietta e una magia nel sette. In particolare, il Tucu rinasce in Primavera ed è devastante. Aveva fatto il fenomeno col Milan, bissa la doppietta contro il Genoa siglando quattro gol nelle ultime due giornate. Anche perché pure il fato in questo momento è dalla sua parte. La palla alla mezz’ora gli rimbalza addosso ed è rete: «Sono stato un po’ fortunato, ma abbiamo schiacciato il Genoa dietro ed è normale che il gol doveva arrivare. Quest’anno ho avuto qualche infortunio che mi ha fermato un po’, ora voglio continuare così perché sto bene fisicamente». E’ lucido sotto porta, illuminato dalle stelle. Non importa che sia giorno o notte, Correa adesso luccica ed è l’arma in più anche per le prossime quattro (cinque se si aggiunge il recupero col Torino) gare: «Continuiamo a lottare insieme». E pensare che a gennaio aveva chiesto la cessione, a vederlo correre così il suo futuro sembra ancora nella capitale. La Lazio dovrà fare le sue riflessioni a fine stagione, Joaquin schiarirsi le idee, ma ora deve solo continuare a segnare. Il prossimo appuntamento è a Firenze dove in questi anni ha sciupato più di un’occasione. Ma le statistiche sono fatte per essere smentite. E, guarda caso, il Tucu contro il Genoa non era mai entrato nel tabellino nelle precedenti sei gare.

PRIMO ASSIST

Ora è pure amuleto. Questo Correa fa il bene della Lazio e anche di Luis Alberto, finalmente sbloccato nel suo fondamentale preferito. Con i suoi 15 passaggi vincenti nella passata stagione, lo spagnolo era stato incoronato miglior assistmen del campionato. Quest’anno, alla 33esima giornata, era ancora a quota zero. Perché non era stato riconosciuto quello contro il Milan per un tocco di troppo del Tucu e anche ieri sembrava essersi messo contro di nuovo il destino. Assist per Ciro, falciato in area al momento del tiro. C’aveva scherzato su con Immobile, il Mago, ma non si è arreso. Prima la perla all’incrocio, quindi la palla filtrante perfetta per Correa per il 4 a 1. S’è fatto attendere più del previsto, ecco il primo assist, alla fine persino d’oro alla luce del risultato sudato.

GIOIELLO

Gli applausi scroscianti però vanno al nono centro. Un gioiello da fermo spedito all’Olgiata con un gesto romantico: «È sempre speciale segnare un gol. Lo è ancora di più se lo posso dedicare ad una delle persone più importanti per me, la miglior madre che Martina e Lucas possano avere! Buona festa della mamma Patricia», il messaggio social dopo quello in campo mimato. Ieri in Spagna si celebrava l’anniversario, Luis Alberto lo ha onorato a suo modo. Col suo genio che va oltre una caviglia che continua a tormentalo. Come fa Luis Enrique ancora ad ignorarlo? Lo spagnolo spera ancora nel prossimo Europeo, ieri ha mandato un altro messaggio.