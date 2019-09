Lazio, meno tensioni e più sorrisi per centrare l'obiettivo Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inzaghi insiste sulla testa. E’ lì la chiave per centrare la Champions. Ed è stata propio la mentalità, negli ultimi due anni, a tradire i biancocelesti proprio nel finale. Il quarto posto resta l’obiettivo principale. Stavolta o mai più. Il tecnico ne è consapevole. E’ rimasto proprio con questa idea: trasformare l’incubo in sogno. Serve alla Lazio e serve a lui. Non è un caso che Simone abbia cambiato anche qualcosa durante gli allenamenti. Più serenità. Troppa pressione negli anni passati ha finito per avere l’effetto contrario. Ecco allora che il sorriso diventa l’arma in più. Così come il riposo. Ogni tanto bisogna staccare la spina per riattaccarla con più energia. E’ successo anche prima del derby quando ha concesso mezza giornata di libertà a tutti. Un esperimento, al di là del risultato finale, che lo ha molto soddisfatto. Lo ripeterà anche più avanti. Durante le ultime due stagione Inzaghi ha capito che l’ossessione fa perdere la testa. Lo ha capito a su spese. Due qualificazioni in Champions fallite. Clamorosa quella all’ultima giornata con l’Inter.OGNI TRE GIORNIA Formello, al di là dei 10 nazionali sparsi per il mondo, ci si allena in vista della ripresa. Un tour de force aspetta i biancocelesti. La Lazio da domenica 15 a domenica 29, cioè dalla gara in casa della Spal a quella dell’Olimpico contro il Genoa giocherà ogni tre giorni. In mezzo la prima di Europa League in Romania contro il Cluj (19 settembre), il match casalingo con il Parma (22 settembre) e il turno infrasettimanale del 25: la super sfida contro l’Inter di Conte. Tour de force che in passano hanno sempre tolto ossigeno vitale. Ecco perché Inzaghi ha deciso di centellinare da subito le forze dei suoi. La Lazio si allenerà questa mattina, poi i giocatori avranno 48 ore di riposo e si rivedranno a Formello martedì.LUKAKU C’ÈPer il terzo giorno di fila si è visto in campo Lukaku (potrebbe tornare tra i convocati a Milano). Jordan potrebbe rappresentare un’alternativa in più sulla corsia di sinistra. Ieri è tornato a correre anche Jony. Non si sono allenati invece Durmisi e Jorge Silva.