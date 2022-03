Calciomercato Lazio, centrocampo in costruzione: tutti i nomi della lista di Sarri

Non è solo la difesa che si avvia verso una rifondazione. La sensazione è che anche il centrocampo della Lazio subirà cambiamenti importanti. Tra addii sicuri come quello di Leiva e altri possibili come Luis Alberto e soprattutto Milinkovic, le linea mediana dei biancocelesti rischia di perdere ogni protagonista che l’ha contraddistinta nelle ultime stagioni tra Inzaghi e Sarri. Il Comandante ha già messo in conto le possibili partenze. Si è messo l’anima in pace per Sergej, l’unico che permetterebbe una rivoluzione vitale per assicurargli la rosa che ha in mente. Non sarà scontata la cessione del Sergente, ma ricevere una cifra di almeno 80 milioni di euro permetterebbe al club capitolino non solo di abbandonare lo spauracchio indice di liquidità (determinante per l’iscrizione al campionato), ma pure di riversarsi concretamente sul mercato.

Lazio, per la cabina di regia i preferiti sono due: Vitinha e Maxime López

Mentre sono iniziate le prove di disgelo tra Sarri e Tare a Formello, dopo l’approvazione della semestrale il tecnico tornerà a parlare col presidente Lotito. L'argomento principale sarà il rinnovo, ma poi gli consegnarà anche la lista degli obiettivi per la prossima stagione. Alla voce centrocampo il pezzo pregiato corrisponde a Vitinha del Porto. Il classe 2000 - sostituto di Ruben Neves col Portogallo (suo ex compagno di squadra al Wolverhampton) - negli spareggi di Europa League ha stregato Sarri. Il Comandante lo accoglierebbe a braccia aperte nella sua rosa. Difficilmente i lusitani chiederanno meno di 30 milioni di euro per il suo cartellino a meno che non scenda in campo l’amico Mendes, procuratore del talento portoghese. Il secondo nome per la cabina di regia è Maxime López. Il classe ’97 è il cervello del Sassuolo. Dionisi gli ha affidato le chiavi del gioco dei neroverdi e la scelta gli ha dato ragione. Il rendimento del franco-algerino è cresciuto a dismisura scatenando l’interesse di tanti club e tra questi vi è anche la Lazio. Il suo costo è sicuramente più accessibile di Vitinha (tra i 15 e i 20 milioni di euro) ma per assicurarselo bisognerà battere una concorrenza già agguerrita (in Italia piace anche alla Roma).

Per le mezzali Sarri pensa a due pupilli: Vecino e Allan. Spunta anche Bernardeschi

Non c’è solo la qualità nel mirino di Sarri. Il tecnico sta pensando anche ai muscoli e alla corsa per difendere la cabina di regia. Per questo motivo accoglierebbe a braccia aperte profili già abilmente allenati in passato. Uno è Matias Vecino in scadenza con l’Inter. Il Comandante lo plasmò nell’anno di Empoli assicurandogli la carriera poi avuta. Per questo all’uruguaiano non dispiacerebbe tornare sotto l’ala del suo ex tecnico. Stesso discorso per Allan, quest’anno in grande difficoltà come del resto tutto l’Everton. I due classe ’91 restano nel mirino di Sarri, ma se per Vecino l’investimento corrisponderà semplicemente allo stipendio del calciatore più le commissioni agli agenti, per l’ex Napoli i Toffees chiederanno un indennizzo vista la scadenza nel 2023. Da non sottovalutare poi altre possibilità low cost e rimbalzate nelle ultime ore come Bernardeschi in scadenza con la Juventus oppure profili giovani sondati da Tare. Questi ultimi però Sarri li lascerebbe volentieri in stand-by: prima serviranno certezze.