Lazio, cena di Natale all'Eur prima della Supercoppa

Natale anticipato, Natale fortunato. All’indomani del successo contro il Cagliari, la Lazio si ritrova a cena a Spazio Novecento, noto locale dell’Eur, per scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno. Una serata in famiglia in cui non mancherà il discorso del presidente Claudio Lotito, che cercherà di tenere alta l’attenzione in vista della finale Supercoppa italiana in programma il prossimo 22 dicembre contro la Juventus in Arabia Saudita. Tutti presenti: dai calciatori allo staff tecnico, passando per lo staff sanitario e i magazzinieri. Immobile compagni sono stati accolti calorosamente da un centinaio di tifosi, che hanno atteso il loro arrivo all’esterno del locale.

Ultimo aggiornamento: 20:32

