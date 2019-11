Lazio, Immobile: «Se sprechi tante occasioni alla fine paghi»

«Abbiamo avuto tante occasioni non sfruttate e alla fine la paghi. Abbiamo dimostrato di saper giocare bene, la matematica non ci condanna, ma sarà difficile». L'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, commenta così la sconfitta per 2-1 contro il Celtic che compromette le possibilità dei biancocelesti di passare il turno in Europa League. «Subiamo troppe rimonte, c'è da migliorare sotto questo aspetto, poi alla fine c'è stato l'episodio che ce l'ha fatta perdere, ma l'abbiamo persa molto prima», aggiunge Immobile ai microfoni di Sky Sport che chiude lamentandosi del rigore non concesso. «Io per questo non mi lamento mai degli arbitri in Italia, sono i migliori. Io il tocco l'ho visto nonostante fossi impegnato nell'azione, ma indietro non si può tornare. Per me è rigore anche in diretta, ma anche le immagini mi tolgono l'1% di dubbio che avevo».

