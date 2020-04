© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romano e laziale. Negli occhi la tristezza per l’emergenza Coronavirus anche nella capitale, ma nella mente ancora un sogno tricolore: «Tranne alla mia famiglia, rinuncerei a qualsiasi cosa per vincere lo scudetto con la Lazio. Per noi all’inizio l’obiettivo era la Champions – spiega Cataldi - ma ora abbiamo alzato l’asticella e siamo pronti a ripartire al massimo non appena riprenderà il campionato. E’ un peccato esserci fermati in un momento per noi molto positivo, ma ripartiremo da dove abbiamo lasciato». Il problema è che non c’è ancora la certezza sul futuro, nemmeno sulla ripresa degli allenamenti a Formello. Nel campo centrale ogni tanto si rivede a correre qualche maglia (nera) della Lazio, hanno riaperto gli studi nel centro sportivo e non si sono mai interrotti i lavori di ristrutturazione in corso. Danilo non vede l’ora di tornare a scorrazzare col gruppo dove è nato e cresciuto: «Io ho degli attrezzi e un piccolo giardino, ma allenarsi a casa non è lo stesso. Ci sentiamo spesso coi compagni, il gruppo whatsapp è molto attivo e c’è un incitamento continuo da parte dello staff tecnico. Il campo tuttavia non è sostituibile in nessun modo».Speriamo allora si riparta davvero il 4 maggio. Dipenderà dalle decisioni del Governo, dopo aver sentito il parere medico. Ma il responsabile della comunicazione biancoceleste, Diaconale, continua ad essere polemico al riguardo: «Il presidente del Torino Cairo si è detto perfettamente d’accordo con il professor Gianni Rezza, che ha espresso (confessando di essere un tifoso romanista) un’opinione contraria alla ripresa dei campionati di calcio. Sicuramente nessuno può mettere in discussione che Cairo, grande e capace imprenditore, sappia fare i conti. Ma si tratta di capire di quali conti si stia trattando. Lui e Cellino vogliono azzerare il campionato per mimetizzare il fallimento della loro stagione».Oggi dalla Figc arriverà il protocollo medico per capire come eventualmente ripartire con le sedute a maggio. Dovrà essere condiviso da tutte le società, ma poi spetterà al premier Conte decidere. A Formello definiscono la battuta “romanista” del dottor Rezza puerile e ci tengono a sottolineare come – a differenza di quanto successo con alcuni giocatori giallorossi – in casa Lazio siano state rispettate tutte le regole: «Lo hanno fatto i dirigenti, lo staff e i calciatori. Sono rimasti tutti a Roma – puntualizza il capo ufficio stampa De Martino al canale ufficiale - privandosi anche degli affetti familiari. Loro adesso sono pronti e hanno voglia di riprendere».