Lazio, Cataldi tra rinnovo e sogno scudetto: Danilo è l'arma in più di Simone Inzaghi

Ha già messo la firma sulla Supercoppa di Ryad. Adesso vuole lasciare il segno nella voltata scudetto. Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, sogna in grande e non si pone limiti. Un titolare aggiunto in panchina. Una risorsa da sfruttare dall’inizio o gara in corso, sopratutto con la nuova regola delle cinque sostituzioni. Simone Inzaghi a partire dalla sfida con l’Atalanta del prossimo 24 giugno avrà un’arma in più a disposizione. Luis Alberto, Leiva e Milinkovic sono gli intoccabili della mediana, ma il classe ‘94 cresciuto nella Primavera ha scalato le gerarchie a suon di allenamenti e prestazioni. È diventato la prima alternativa, mettendosi alle spalle Parolo, Berisha e Badelj, questi ultimi due costretti a cercare fortuna altrove. Gol contro Spal e Roma lo scorso anno con la vittoria della Coppa Italia, quando veniva impiegato ancora col contagocce. Punizioni letali contro la Juventus in Arabia Saudita e contro il Genoa a Marassi in campionato. Danilo è un cecchino che può giocare mezzala e playmaker. Durante il lock-down si è allenato duramente: tapis roulant, ciclette ed esercizi personalizzati. Il centrocampista si è fatto trovare pronto alla ripresa degli allenamenti. La società ha premiato l’impegno del ragazzo con un nuovo contratto. L’accordo non è ancora ufficiale, ma cementerà per altri cinque anni il rapporto tra Cataldi e la Lazio. Una storia d’amore iniziata belle giovanili