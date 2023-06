Lazio, Cataldi recupera in ottica Empoli per chiudere una stagione vissuta da protagonista

All’improvviso un rientro inaspettato. La Lazio si avvicina all’ultimo impegno di questa stagione con la voglia di chiudere al meglio, ma anche con quasi l’intero gruppo a disposizione. Nell’allenamento di ripresa di ieri infatti Sarri ha ricominciato subito con le prove tattiche e a sorpresa assieme al gruppo c’era anche Cataldi. Il regista, reduce da una stagione da protagonista, alla fine ha rispettato il programma iniziale ed è riuscito a mettersi a disposizione per l’ultima gara di questo 2022-23.

Lazio, Cataldi verso il rientro: in A non segna da settembre 2019

Il numero 32 è fermo dal 30 aprile, quando a causa di una ginocchiata di Lukaku ha riportato una lesione di 2 cm al polpaccio destro. L’infortunio è durato un mese anche a causa di qualche errore di valutazione e forzatura, ma ora l’importante è che il prodotto del vivaio biancoceleste sia tornato al meglio. Con la Champions acquisita si era deciso di non velocizzare più i tempi, ma la voglia del giocatore ha prevalso. Dopo esser tornato in gruppo, difficilmente Cataldi non farà nemmeno un minuto a Empoli. L’obiettivo sarà quindi chiudere l’annata in campo. Più difficile invece sbloccarsi sotto porta, visto che non segna in Serie A dal 19 settembre 2021.

La metamorfosi da regista dell'ex vivaio biancoceleste

Quello che conta però per Danilo è esser riuscito a convincere tutti da regista. Aveva infatti iniziato mezzala nel primo ritiro di, ma ormai la trasformazione è compiuta, a riconoscerlo è stato lo stesso tecnico: «Gli manca giusto un pizzico di cilindrata. Spende tanto e fa fatica a fare gli ultimi tratti di gara. Preferisco però un giocatore che dà tutto a che uno che si gestisce. Si sta specializzando in un ruolo che prevede una cinquantina di partite fatte lì per potersi evolvere». L’arrivo del Comandante ha permesso al centrocampista di ritrovare spazio e pian piano di prendersi i riflettori fino al rinnovo (scadenza 2027), ufficializzato ad aprile scorso. Adesso c’è anche Cataldi per certificare il secondo posto, starà a Sarri scegliere quando schierarlo.