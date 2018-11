Lazio, Cataldi promosso in regia. Inzaghi professore per un giorno a Formello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da allenatore a professore. Simone Inzaghi sale in cattedra. Il tecnico della Lazio in settimana ha incontrato una delegazione del liceo sportivo Silvio Lo Piano di Cetraro, in provincia di Cosenza. Dopo aver assistito alla seduta di allenamento, gli studenti hanno si sono intrattenuti con il mister: «Dopo l'Inter abbiamo svolto un lavoro funzionale, la prima parte tutti assieme poi chi ha giocato ha svolto un lavoro rigenerativo con il preparatore atletico - ha raccontato l'allenatore -. Cataldi lunedì aveva giocato 70 minuti, ma i dati dicevano che aveva recuperato già e ha finito la seduta più intensa». Il tecnico ha soddisfatto le curiosità dei ragazzi: «Abbiamo degli strumenti come i Gps che ci forniscono dei dati precisi, mentre in precedenza si andava a occhio. Per quanto riguarda il microciclo dei tre impegni a settimana facciamo un recupero attivo funzionale, quando abbiamo la settimana classica, facciamo lavori funzionali in modo che tutti siano sullo stesso piano».REGIAIntanto, in mattinata sono continuate le prove tattiche in vista della Spal. Cataldi per il terzo giorno consecutivo è stato testato come regista. Il centrocampista è in vantaggio su Parolo per sostituire Leiva e Badelj, entrambi infortunati. Ballottaggio anche tra Correa e Luis Alberto per affiancare Ciro Immobile in attacco. Non preoccupano, infine, le condizioni di Lulic: domenica sarà regolarmente in campo con i ferraresi.