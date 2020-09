Lazio, Cataldi: «Ieri l'ultimo test per entrare in condizione». Lazzari: «Manca poco al Cagliari»

«Ultimo test per mettere minuti nelle gambe. Sabato inizierà il nostro cammino in Serie A. Avanti ragazzi. Avanti Lazio». Danilo Cataldi con un posto su Instagram indica la strada verso la nuova stagione. Nel mirino del centrocampista classe ’94 la partita contro il Cagliari, in programma sabato prossimo alle ore 18 alla Sardegna Arena. Ieri pomeriggio le prove generali contro il Benevento all’Olimpico in amichevole. Una sfida finita 0-0, utile per ritrovare al più presto la forma migliore. Cataldi, reduce da un brutto infortunio alla caviglia, si è rivisto a centrocampo. L’ex Primavera può ricoprire i ruolo di regista e mezzala e nel corso dell’anno tornerà utile a Simone Inzaghi, soprattutto quando ci saranno tre partite a settimana. «Manca poco», il messaggio via social di Lazzari, che non vede l’ora di iniziare il nuovo campionato.

