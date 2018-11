Lazio, Cataldi è il desaparecido diventato indispensabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Halloween 2, il riscatto. Due anni fa la notte delle streghe. Ieri quella delle speranze. Danilo Cataldi si candida come regista per sostituire Leiva e Badelj contro la Spal. Il brasiliano, alle prese con una lesione all’adduttore tra il primo e il secondo grado, starà fuori almeno un mese. Il croato, invece, effettuerà i controlli in giornata per il problema al flessore: si teme lo stiramento. Simone Inzaghi resterà per un po’ senza registi e domenica all’Olimpico potrebbe lanciare Cataldi dal primo minuto. Il classe ‘94, mezzala naturale, può ricoprire anche il ruolo di playmaker. Un compito già svolto lunedì sera contro l’Inter, quando è stato inserito al posto Badelj. Seconda presenza consecutiva per il centrocampista, cresciuto nel vivaio laziale, dopo quella in Europa League, nel finale con il Marsiglia. Partito come ultima scelta, Cataldi sembra aver convinto il tecnico in allenamento. Le esperienza al Genoa e Benevento lo hanno fatto maturare sotto tutti i punti di vista. Miglioramenti che il tecnico e i senatori hanno apprezzato fin dal primo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore. Tra quattro giorni potrebbe avere una nuova chance, toccando quota 92 presenze in Serie A. In alternativa Inzaghi pensa a Parolo in cabina di regia, affiancato da Milinkovic e Berisha. Il kosovaro non è ancora al top della forma per un fastidio al polpaccio. Resta indietro per ora Murgia, schierato l’ultima volta nella vittoria con l’Apollon Limassol. A partire dall’ottobre del 2016 venne preferito a Cataldi. Ora le gerarchie, tra le alternative, sembrano cambiate.