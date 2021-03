Lazio, iniziata l'udienza sul caso tamponi al Tribunale federale

È cominciato in leggero ritardo, intorno alle 11.15, il processo alla Lazio e a Claudio Lotito per violazione dei protocolli Covid davanti al Tribunale nazionale federale della Figc. Per il club biancoceleste collegato in videoconferenza l'avvocato Gian Michele Gentile. Il tribunale, dopo aver ascoltato le parti, si è riunito in camera di consiglio per valutare l'ammissibilità del Torino, che si è costituito parte interessata. Il procuratore generale Giuseppe Chinè non si è opposto, la Lazio, come ovvio, sì.

I FATTI

La Lazio, il suo presidente e i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia erano stati deferiti dalla procura federale per la mancata comunicazione alle Asl competenti e messa in isolamento di 8 giocatori positivi ai tamponi Uefa in occasione delle sfide di Champions col Bruges (28 ottobre 2020) e con lo Zenit San Pietroburgo (4 novembre 2020), e per la mancata comunicazione alle Asl e messa in isolamento di altri 3 giocatori positivi ai tamponi Uefa (Immobile, Leiva e Strakosha) prima della partita con il Torino (1 novembre 2020), e l'inserimento in distinta di un giocatore positivo nella gara con la Juventus (8 novembre 2020).

