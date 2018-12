Lazio, caso Leiva: nuovo stop in allenamento, in dubbio contro il Cagliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo stop per Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio non ha terminato l'allenamento pomeridiano, lasciando il campo con 20 minuti di anticipo rispetto ai compagni. L'ex Liverpool sente ancora fastidio all'adduttore, che lo tormenta dallo scorso 25 ottobre, quando si infortunò al Velodrome di Marsiglia. Da quel giorno il regista non è riuscito a trovare la forma migliore. Mandato in campo contro il Sassuolo l'11 novembre, ad appena quindici giorni dalla lesione tra il primo e secondo grado accusata in Francia, Leiva ha saltato le successive gare contro Milan, Chievo, Sampdoria e Atalanta per una ricaduta. Problema che sembra non aver ancora risolto. Intanto, Simone Inzaghi, che inizierà le prove tattiche anti-Cagliari nei prossimi giorni, aspetta e spera nel recupero del "Comandante". Se non dovesse farcela, saranno Badelj e Cataldi a giocarsi una maglia da titolare per il lunch match di sabato. Nessun problema, invece, per Marusic e Berisha che hanno smaltito i rispettivi fastidi muscolari.