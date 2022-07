Lazio, Casale è carico: «L'inizio di una nuova storia». Il classe '98 guida la difesa e attende Romagnoli

Il secondo giorno di lavoro con la Lazio è già corrisposto all’esordio in partita per Nicolò Casale. Il centrale, tanto valuto da Sarri fin da gennaio, sabato è arrivato sotto le Tre Cime di Lavaredo assieme all’altro nuovo acquisto Marcos Antonio oltre che Hysaj, Marusic e Acerbi. Tanti nuovi elementi, sei contando Milinkovic ieri, che nel weekend hanno inaugurato il rispettivo ritiro, compresa la prima amichevole (saltata dal Sergente e Acerbi).

Lazio, Casale: «L'inizio di una nuova storia»

Tra i protagonisti della prima uscita contro l’Auronzo vi è stata appunto proprio Casale, che intanto sui social ha voluto manifestare tutta la sua felicità dopo aver salutato il Verona con un toccante messaggio. «Una nuova maglia. Una nuova sensazione. Una nuova emozione. L’inizio di una nuova storia», questo il post col quale il centrale ha sottolineato la gioia per il passaggio in biancoceleste. L’immagine scelta è quella di lui in campo proprio nella prima amichevole (per ora ha scelto il numero 15 poiché il 16 ce l’ha Kamenovic). Subentrato a inizio ripresa, il classe ’98 è stato schierato prima centrale di destra accanto a Ruggeri, poi di sinistra accanto ad Adeagbo. Subito due compagni di reparto giovani per farlo sentire leader di una retroguardia che resta in attesa di nuovi arrivi.

Acquistato dal Verona per circa 7 milioni di euro più 3 di bonus, Casale è stato il primo rinforzo titolare richiesto da Sarri, ma non è finita qui. A Formello in stand-by c’è Gila, pronto a raggiungere i nuovi compagni ad Auronzo dopo l’isolamento, ma il piatto forte resta Romagnoli. Oggi è infatti atteso l’ultimo contatto tra la Lazio e l’entourage del classe ’95 prima di definire il passaggio in biancoceleste, voluto a tutti i costi proprio dal calciatore. L’ex capitano del Milan sarà quindi l’altro tassello titolare della nuova difesa a 4 di Sarri, ora sì, plasmata sulle richieste del tecnico. Le visite mediche dovrebbero andare in scena nella giornata di domani, dopodiché Romagnoli potrà abbracciare Casale e cominciare a trovare l’alchimia per una linea arretrata invalicabile.