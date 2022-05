Lazio, Carnesecchi in pole per la porta: ecco i nomi sulla lista di Sarri

La stagione è appena terminata, ma in casa Lazio sono iniziate le operazioni per il futuro. Sarri ha chiesto espressamente alla società di avere a disposizione buona parte della rosa, compresi i nuovi acquisti, per il ritiro di Auronzo di Cadore. Sarà determinante avere fin da subito tutti a sua disposizione per evitare falle nell’apprendimento dei suoi dettami tattici. Gli effetti negativi quest’anno si sono visti soprattutto tra porta e difesa. Per questo motivo in quei reparti ci sarà un bisogno imminente di certezze per resettare tutto e migliorare lo score di quest’anno: 58 gol subiti, record negativo della Lazio nella Serie A con venti squadre.

Il primo rinforzo in lista è quello tra i pali. Non è certamente un segreto che Strakosha abbia salutato. Nel futuro del portiere albanese si intravede nitidamente il Fulham in Premier League da titolare, ma attenzione al Valencia. Resterà invece Reina. Lo spagnolo sfrutterà il rinnovo annuale scattato automaticamente con la qualificazione in Europa League. Rispetto all’anno appena concluso, il prossimo l’ex Napoli e Milan lo approccerà da secondo. Così è partita la ricerca per il titolare, che su espressa richiesta di Sarri dovrà essere molto valido con i piedi per essere il regista arretrato del suo 4-3-3. Il prescelto è Marco Carnesecchi dell’Atalanta. Non è chiaro se abbia rinnovato fino al 2026 o meno con la Dea. In più il classe 2000 si sarebbe convinto a raggiungere la Capitale, ma sarà necessario un esborso tra i 10 e i 15 milioni di euro. Tare stavolta vuole accontentare il Comandante.

Da Provedel a Maximiano, passando per Vicario: tutti gli altri nomi per la porta

In attesa di sviluppi su Carnesecchi vanno considerate anche le alternative. Tra queste, piace molto Ivan Provedel, abile con i piedi e dal costo inferiore. L’unico neo nel suo caso è il momentaneo blocco del mercato dello Spezia che potrebbe congelare tutto almeno fino alla metà di giugno. Così, per non rischiare di restare col cerino in mano, la Lazio tiene d’occhio anche Guglielmo Vicario del Cagliari reduce dalla stagione in prestito all’Empoli. Il club toscano sta valutando se riscattarlo per 10 milioni di euro e poi rivenderlo. Bravo tra i pali, ma non brillantissimo tecnicamente, rientra comunque nella lista. Resta in orbita biancoceleste anche Luís Maximiano, appena retrocesso in Segunda Division spagnola col Granada. Il classe ’99 è stato proposto ai biancocelesti da Mendes e Ramadani, ma nell’indice delle preferenze parte attardato. Abbandonata l’opzione Sergio Rico del Psg.