Lazio, via libera per Strakosha: isolamento finito, visite mediche in clinica

Via libera. Anche Thomas Strakosha interrompe l’isolamento. Il portiere della Lazio in mattinata si è sottoposto alle visite mediche di idoneità sportiva con il dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. In mattinata potrà allenarsi con i compagni e sperare in una convocazione per la trasferta di Crotone. Altra buona notizia per Simone Inzaghi dopo il rientro di Leiva e Immobile, fermati insieme a Strakosha lo scorso 7 novembre, alla vigilia della sfida con la Juventus, per un tampone positivo effettuato al Campus Bio-Medico. Discorso diverso per Milinkovic, trovato positivo al Covid-19 in Serbia mercoledì. Dovrà osservare una quarantena di dieci giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA