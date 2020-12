REINA 7

S’allunga subito su una bomba di Estevez aiutandosi col palo. Bravissimo a uscire sull’assolo di Farias. Su Bastoni lo salva un altro legno. Non può nulla su Nzola

LUIZ FELIPE 5

E’ falloso e spesso distratto, più volte gli passa alle spalle l’avversario. E’ bravo e fortunato a intercettare un lancio per Farias da ultimo uomo.

ACERBI 5

Viene graziato da Gyasi. Bastoni prende il palo dopo averlo superato come un birillo. Lo stesso fa Nzola sul gol spezino.

RADU 5,5

Salva sul primo palo una palla ballerina di Farias, ma anche lui traballa.

LAZZARI 5,5

Prova a spingere sulla fascia, ma viene puntualmente abbattuto e sbatte di continuo.

MILINKOVIC 7,5

Ruba la palla a Maggiore a centrocampo e la serve in profondità a Immobile per il vantaggio. Quindi su punizione segna il raddoppio.

LEIVA 5,5

Perde ancora troppe palla in mediana, non si sente più la sua presenza.

LUIS ALBERTO 5

Cammina di nuovo per il campo. Sbaglia pure le misure di ogni passaggio. Non gli basta per la sufficienza un numero nel secondo tempo.

MARUSIC 5

Per un tempo non esce dalla sua metà campo, mai una volta sul fondo. Precario pure in ripiegamento.

PEREIRA 5

Perde palle e lascia partire contropiedi. Fa solo falli quando difende. Lo salverebbe il gol, ma è in fuorigioco. Molle.

IMMOBILE 8

Guarda Provedel e lo infila sotto le gambe. Si conquista la punizione del raddoppio. Aiuta tutta la Lazio. Gigante.

AKPA AKPRO 5,5

Corre e dà dinamismo a centrocampo, ma si spegne subito.

CAICEDO 6

Segna ma è in fuorigioco per un millimetro.

INZAGHI 5,5

Decide d’aspettare lo Spezia, rischia troppo. Solo grazie a due prodezze big tira un sospiro di sollievo. Fortunato

CHIFFI 5

Decide di utilizzare un metro “buono”. Non dà il rosso a Terzi per l’intervento su Immobile da ultimo uomo.

