Lazio, sospiro di sollievo per Inzaghi: “solo” Escalante, Lazzari e Luis Alberto out per lo Zenit

Un sospiro di sollievo durante la rifinitura per Simone Inzaghi. Gli unici assenti all’allenamento mattutino nel centro sportivo di Formello sono Lazzari, Luis Alberto, Djavan Anderson, Escalante e Vavro, escluso dalla lista Uefa. Defezioni già registrate per la trasferta di Torino di domenica scorsa. Insomma, l’emergenza sembra finita. I tamponi di ieri per rilevare eventuali contagi da Covid-19 non hanno decimato la squadra, che nel pomeriggio partirà per la Russia. Domani è in programma la terza sfida del Gruppo F di Champions League contro il San Pietroburgo. Fischio di inizio alle 18:55 alla Gazprom Arena.

Un match importante per la Lazio che guida il girone con 4 punti, a pari merito con il Bruges, che oggi affronta il Borussia Dortmund, terzo con 3 punti, mentre i russi sono ancora a secco. Un’occasione ghiotta per i biancocelesti per aumentare le probabilità di passare il turno. Rispetto all’ultima partita in Belgio, torneranno a disposizione Immobile, Leiva, Cataldi e Luiz Felipe. Verso la conferma Reina, Acerbi, Hoedt, Patric, Milinkovic e Parolo. Ballottaggio in attacco tra Caicedo e Correa. Nella lista dei convocati non ci saranno gli infortunati Lulic e Radu, ma partiranno i Primavera Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz, che ha esordito nella massima competizione europea la scorsa settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA