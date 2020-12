Lazio e Roma in campo con il World Food Programme Italia. Il derby più bello ed emozionate per combattere la fame nel mondo alla vigilia del Natale e in un periodo ancora più complicato a causa del Covid. Le due squadre romane affiancheranno il WFP o PAM (Programma alimentare mondiale), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare ed è la più grande organizzazione umanitaria del mondo, nell’ambito di una bellissima iniziativa portata avanti dai dirigenti internazionali dell’Ente umanitario come Pietro Lasalvia, dal presidente Lotito e dalla famiglia Friedkin. Il calcio come veicolo commerciale e d’impatto internazionale per raccogliere ancora più fondi, ma anche e soprattutto per celebrare il premio Nobel per la pace 2020 appena assegnato e consegnato proprio al World Food Programme. La cerimonia c’è stata giovedì scorso nella capitale, dove tra l’altro c’è la sede del quartier generale del WFP. Oggi all’Olimpico la presentazione con Lotito e Friedkin presenti. La Lazio sarà la prima a giocare con il logo del WFP sulla maglia (dove di solito va lo sponsor principale e su questo c’è stata qualche piccola scaramuccia tra i club su dove posizionarlo) nella gara di domenica prossima col Napoli. La Roma farà lo stesso ma il 23 col Cagliari. Entrambe le casacche verranno messe all’asta per raccogliere fondi.

