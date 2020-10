Si sfonda al centro, con la fantasia di Correa, Milinkovic e Luis Alberto. Sulle fasce Inzaghi pensa invece alla Champions: Marusic e Fares non sono al top, probabilmente faranno il rodaggio a Marassi a gara in corso. Djavan Anderson torna sull’esterno sinistro dove aveva debuttato l’anno scorso. Addirittura allo Stadium contro la Juve dove era stato il migliore in campo. Nell’emergenza sull’altra fascia si rivede Parolo che, ironia del destino, proprio contro la Vecchia Signora aveva giocato l’ultima volta in quel ruolo. E pensare che, prima della sosta, Marco si era ritrovato in difesa al centro, contro l’Inter nel secondo tempo. Si pensava potesse ricominciare da lì, invece Inzaghi sfodera un nuovo trio. Poco importa che Hoedt non giochi una partita ufficiale da diverso tempo, col campionato belga mai ripartito. Il tecnico è pronto a rilanciarlo subito sul centro-sinistra con Acerbi e Patric al suo fianco. Rimane il mistero di Vavro, nemmeno convocato per la pubalgia nell’ultimo turno di campionato e titolare due volte con la sua Slovacchia prima del rientro a Formello. Non viene considerato, nonostante un’emergenza importante (ancora ai box Radu, Bastos e Luiz Felipe, prossimo comunque al rientro) lì dietro.

EUFORIA

Le Nazionali (eccezion fatta per lo squalificato Ciro) restituiscono comunque a Inzaghi giocatori al settimo cielo. E’ volato ancora Milinkovic con la Serbia, ha vissuto (Inter compresa) due settimane da Dio. E a Marassi spera di chiuderle al meglio, magari con un altro sigillo. Il discorso vale anche per Correa, l’Argentina lo ha galvanizzato e lui non sembra affatto stanco. Caicedo si è ripreso e sarà lui a fare le sponde e ad aprirgli gli spazi per farlo scorazzare in lungo e in largo. Joaquin vuole infilarsi in ogni corridoio blucerchiato, c’è anche Luis Alberto (riposato) col compito di lanciarlo. Leiva è cresciuto dal punto di vista fisico, permetterà allo spagnolo di giostrare ben più alto. Avanti così, con la doppia regia della Lazio. Senza dare punti di riferimento e cercando di ritrovare sotto porta un maggior cinismo. E’ mancato nelle prime tre giornate, insieme magari a qualche nuovo acquisto. A questo punto solo nella ripresa Muriqi farà il suo esordio italiano.

PROBABILI FORMAZIONI



SAMPDORIA (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Tonelli, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 14 Jankto, 6 Ekdal, 18 Thorsby; 11 Ramirez, 27 Quagliarella. A disposizione: 34 Letica, 30 Ravaglia, 2 Rocha, 22 Yoshida, 25 Ferrari, 19 Regini, 16 Askildsen, 5 A. Silva, 8 Verre, 38 Damsgaard, 20 La Gumina, 10 Keita. All.:Ranieri



LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 33 Acerbi, 14 Hoedt; 16 Parolo, 21 Milinkovic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 8 Djavan Anderson; 20 Caicedo, 11 Correa. A disposizione: 25 Reina, 71 Alia, 13 Armini, 93 Vavro, 92 Akpa-Akpro, 77 Marusic, 96 Fares, 80 Kiyine, 32 Cataldi, 94 Muriqi. All.: Inzaghi

Arbitro: Orsato (sez. Schio)

Var: Massa

Tv: Sky Sport (canale 253) ore 18





