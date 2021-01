REINA 7

Viene graziato da Sohm sopra la traversa. Su Cornelius vola e con la manona para. Coi piedi regala da dietro la solita regia perfetta. Sempreverde.

LUIZ FELIPE 6,5

Qualche errore in impostazione. Stoppa il Parma di testa e anche in più di una chiusura. Determinato.

ACERBI 6,5

Chiude Gervinho e sventa ogni pericolo al centro. Calcia fuori a porta vuota sugli sviluppi del calcio d’angolo. Sfortunato.

RADU 6,5

Ottimo intervento in area su Sohm, è lui a scendere e crossare neanche fosse il vero terzino sinistro. Propositivo.

LAZZARI 7

E’ più preciso del solito. Scende e crossa con costanza, mette invano due palle perfette per Ciro e Caicedo. Ci pensa Luis Alberto a non deluderlo. Incontenibile.

MILINKOVIC 7

Sua la prima conclusione murata. Difende e attacca. Troppo centrale il colpo di testa tutto solo in area. Splendido l’assist in scavetto per Caicedo. Indomabile.

LEIVA 6,5

Recupera palle preziose. E’ fondamentale sul primo palo sui corner, fa tanto lavoro sporco in interdizione. Bentornato.

LUIS ALBERTO 7,5

Inventa giocate deliziose e aiuta pure a difendere. Dà una palla perfetta non sfruttata da Immobile. Quindi ci pensa lui con un colpo da biliardo. Fallisce il raddoppio. Genio.

MARUSIC 6

Bada solo alla fase difensiva, ma Cornelius lo sovrasta di testa in area. Buona una scorribanda. Ordinato.

CAICEDO 7

Servito da Immobile, calcia di poco fuori. Poi è Sepe a negargli il gol mancino. Quindi viene murato al volo e di testa la mette al lato. Alla fine vince il duello. Nuovo bomber.

IMMOBILE 6

Fa un bell’assist non sfruttato a Caicedo. Servito da Luis Alberto si allunga troppo la palla e, a porta vuota, calcia sull’esterno. Bella la palla di ritorno per Milinkovic nel raddoppio. Affannato.

AKPA AKPRO 6

Impatto positivo con la sua corsa, ma il giallo immediato lo condiziona. Volenteroso.

CATALDI n.g.

PEREIRA n.g.

PATRIC n.g.

INZAGHI 6,5

La sua Lazio gioca a intermittenza, lui bada solo alla vittoria come contro la Fiorentina. Concreto.

PAIRETTO 6

Direzione facile e nessun episodio controverso. Avvantaggiato.

