REINA 6,5

Vola prima su Fabian Ruiz e poi su Zienlinsky sul palo opposto. Facile le parate sul tiro debole di Lozano, sulla testata di Maksimovic e su Petagna. Grande ex.

LUIZ FELIPE 6,5

E’ più attento e meno irruento. Prova a segnare di testa in attacco, poi rimane sempre dietro e non eccede mai in nessun disimpegno. Concentrato.

HOEDT 6

Subisce un tunnel dopo un minuto e fa partire il primo contropiede sbagliando il passaggio. Fatica sul fisico di Petagna e si becca il giallo. Meglio nel secondo tempo. Fortunato.

RADU 6,5

Stavolta spazza e bada al sodo. Sventa più volte in anticipo il pericolo, talvolta rifugiandosi in qualsiasi modo in angolo. Esperto.

LAZZARI 6,5

Scende, si conquista primo corner e poi il cross per il primo tiro di Ciro. Recupera e riparte come un treno, ma si spegne subito. Fiammante.

MILINKOVIC 6,5

E’ meno pimpante del solito e apre il gioco sempre con l’esterno. Sbaglia qualche passaggio di troppo, ma è fondamentale in uscita e nel gioco aereo. Garanzia.

ESCALANTE 6,5

All’inizio fatica in interdizione, è in ritardo, ma poi diventa un motorino a tutto campo. Fa un prezioso lavoro sporco. Mastino.

LUIS ALBERTO 7

Per un tempo accende davvero poco la sua fantasia, cammina. Sbaglia stop, ma poi esulta mettendo in porta di piattone nella ripresa. Sbloccato.

MARUSIC 7

Semplicemente perfetto il cross per il gol d’Immobile sul vantaggio. Puntale anche in ripiegamento, ringhia su ogni avversario. Risorto.

CAICEDO 6

Sgomita, lotta su ogni palla. Calcia di poco fuori dalla distanza. Torna pure in difesa per aiutare la squadra. Generoso.

IMMOBILE 8,5

Prima girata strepitosa al volo con la palla sopra la traversa di un soffio. Quindi in mezzo a tre la mette di testa all’incrocio. Poi fa l’assist a Luis Alberto. Monumento.

MURIQI 6

Entra per far salire la squadra e farla rifiatare nella ripresa. Ci riesce a intermittenza.

PEREIRA n.g.

CATALDI n.g.

PATRIC n.g.

INZAGHI 7

In extremis deve rinunciare ad Acerbi e Correa, ma la sua Lazio gioca comunque una gran partita. Luis Alberto raddoppia e lo abbraccia. Comandante.

ORSATO 5,5

Urla per far sentire la sua autorità e ci riesce sino al triplice fischio. Grazia Koulibaly già ammonito. Commentatore.

NAPOLI

Ultimo aggiornamento: 23:36

