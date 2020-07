© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mai più un simile crollo, mai più una rosa così corta con la Champions e la voglia di tornare ancora a lottare per lo scudetto. Ieri la Lazio ha affrontato la Juve con un numero d’infortunati (8) record. Sicuramente la preparazione sbagliata (non c’erano problemi nelle prove a campo ridotto) ha inciso ma, anche se lo stop da Coronavirus non era preventivabile, qualcosa di più si poteva fare a gennaio. Inzaghi ne ha parlato con Lotito, pur senza fornire alcun alibi a se stesso e al gruppo. Quanto successo però deve servire da insegnamento per il futuro. Ecco perché il presidente e Tare si stanno già portando avanti con il lavoro: ieri nuovo incontro con Setti per Kumbulla, adesso bisogna operare sull’Inter il controsorpasso. Il difensore si era già promesso alla Lazio, ma è stanco di dover aspettare di conoscere il proprio destino. Il club capitolino stava giocando al ribasso, ma il timore di perderlo sta spingendo Lotito ad alzare il prezzo fisso: 20 milioni più i cartellini di André Anderson e Lombardi. Bisogna fare presto.Preso Escalante a parametro zero, Tare si sta guardando intorno pure per un altro colpo a centrocampo. Diventerà fondamentale sostituire Leiva, che si riopererà al ginocchio ad agosto, rischiando di rimanere almeno tre mesi ai box. Il mancato rientro di Lucas ha condizionato oltre modo questo finale di campionato, guai a correre ancora il rischio di lasciare un buco lì in mezzo. Così come in attacco: al di là del ko di Correa, serviva qualcun altro oltre Immobile e Caicedo. Tare: «Lazio è alla ricerca di un attaccante sicuramente, forse anche due». Per Luis Suarez Lotito deve trattare con la gioielleria Pozzo, in alternativa si valuta anche Borja Mayoral del Real Madrid, in scadenza 2021. Sarebbe importante regalare tre innesti a Inzaghi già prima del ritiro di Auronzo. Scatterà il 23 agosto e la data ufficializzata ha già creato più di qualche malumore (solo due settimane di vacanze) dentro lo spogliatoio. In parte ancora irritato per il taglio dello stipendio di marzo (aprile verrà recuperato nel prossimo bilancio, secondo l’accordo), nonostante Lotito abbia provveduto a pagare subito febbraio e maggio. Qualcuno dentro Formello assicura che quella mossa del presidente abbia avuto un effetto boomerang a livello psicologico sulla Lazio in lotta per lo scudetto.Alberto Abbate