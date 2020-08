© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settimana importante. Di trattative e decisioni. Terminata la stagione, la Lazio si tuffa subito nella nuova cercando di chiudere operazioni avviate, tipo quella legata all’attaccante del Real Madrid, Borja Mayoral. I biancocelesti sono vicini alla chiusura. Tra le due società c’è una base d’intesa su circa 10 milioni di euro più 2 di bonus, con un accordo privato fuori contratto che consentirà agli spagnoli di avere ancora una parola su un’eventuale futura cessione per riaverlo. Su quest’ultima situazione però si sta ancora trattando. Il suo arrivo nella capitale è ai dettagli. Occhi spalancati su David Silva. Su quest’ultimo c’è attesa, anche perché, l’intervento di Luis Alberto qualche frutto l’ha portato e nei prossimi giorni potrebbe sciogliere le riserve e dare una risposta alla Lazio. Situazione diversa per Kumbulla. A metà di questa settimana il Verona Deciderà quale proposta accettare tra Lazio e Inter. Da Formello (che non hanno alcuna intenzione di rilanciare sui 16 milioni più 3 di bonus più André Anderson o altri da concordare) sono convinti che qualcosa potrà ancora accadere. Nel frattempo Tare ha ripreso i contatti per Kim Min Jae il centrale sudcoreano che sembrava in procinto di andare al Tottenham. Il costo è di circa 15 milioni di euro, incluse le commissioni.Non solo Silva o Mayoral, la Lazio è sulle tracce di un altro spagnolo. Stavolta è un portiere, si chiama Sergio Rico, attualmente in prestito al Psg, ma di proprietà del Siviglia. E oltre a Paleari è candidato come vice-Strakosha. I suoi procuratori sono gli stessi di Luis Alberto e Jony. Il suo contratto è in scadenza tra un anno, Tare ci proverà. Per Bastos, infine, oltre alla Stella Rossa, si è fatto sotto il Basaksehir, squadra turca che ha affrontato la Roma in Europa League.