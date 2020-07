© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sognando. A Formello smentiscono, ma As svela una richiesta esplicita d’Inzaghi alla propria dirigenza. Quasi trentacinque anni, dopo 10 svincolato dal City, sarebbe un colpo da novanta. Un rinforzo per la Champions, che alzerebbe (6 gol e 11 assist comunque in stagione) a dismisura il livello della colonia iberica. Sarebbe una mossa intelligente per l’attacco, un affare stile Klose insieme all’acquisto di prospettiva. Tare lunedì ha trovato l’accordo con l’entourage della baby punta e formulato la prima offerta di poco superiore ai 10 milioni al Real. Il diesse invece esclude qualunque interesse per Silva, soprattutto per una questione economica: l’ex Valencia chiederebbe otto milioni per l’ultimo contratto della sua carriera. La Lazio ci tiene a negare subito la trattativa perché ieri i tifosi già volavano con la fantasia: c’è il solito rischio di un effetto boomerang. Occhio però a credere ciecamente alla smentita, qualcosa si muove sotto traccia, anche se di difficile riuscita. Pure l’affare Kumbulla ora è sempre più in salita: l’Inter ha convinto il giocatore a non aspettare più la Lazio ed è vicina alla richiesta (30 milioni) del Verona. Per la Lazio, che aveva da sei mesi una promessa, è un’autentica beffa. Intanto per Leiva si è però già conclusa da tempo la stagione sportiva. A breve si deciderà sull’operazione, rimangono incerti i tempi di recupero: per questo Escalante difficilmente sarà la sola alternativa (già presa) in regia. Cercasi anche un vice-Strakosha: non solo, Peruzzi consiglia Andrea, portiere del Cittadella.