Borja Mayoral a un passo. La Lazio è vicina al suo secondo colpo dopo Escalante. Accelerazione per il giovane attaccante spagnolo di proprietà del Real Madrid, in prestito al Levante nelle ultime due stagioni. Grazie all’intermediazione e al lavoro dei procuratori della punta, i Blancos si stanno convincendo ad accettare le proposte di Lotito. C’è ancora un po’ da lavorare e qualcosa da limare, ma il più sembra ormai fatto, tanto che gli ultimi due giorni sono stati positivi. Il club biancoceleste è pronto a mettere sul tavolo 11 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili (1 milione ad esempio scatta alla prima presenza). In totale sono due in meno rispetto ai 15 richiesti del Real. Non solo. I manager del giocatore avrebbero strappato una condizione per un patto tra le due società per un’eventuale futura cessione. Un accordo privato, fuori contratto, che consentirà agli spagnoli di poter avere ancora una parola sul giocatore. Una base d’intesa che a Lotito non dispiacerebbe e che eviterebbe soprattutto di non inserire la clausola di riacquisto che tanto piace al club madrileno. Un altro ottimo indizio è che i Blancos, proprio ieri, hanno ceduto Dani Gomez al Levante, anche lui attaccante come Borja Mayoral. Un piccolo risarcimento. Per il giocatore, la Lazio ha pronto un ingaggio da circa 1,6 milioni a stagione per cinque anni più ottimi bonus legati soprattutto ai gol. Insomma, il cordone ombelicale col Real sarà difficile da togliere del tutto, ma almeno chi avrà la parola in più sarà sempre la Lazio.TELEFONATA DAVID-LUISA Inzaghi, il giovane attaccante del Real piace. Forse però quello a cui tiene in particolar modo è David Silva. Da Formello arrivano sempre smentite, ma c’è un altro indizio che fa vacillare e sperare. In Spagna, dove sono sicuri che la stella del City sta seriamente pensando alla proposta laziale, sono altrettanto certi che qualche giorno fa c’è stata una telefonata tra lo stesso David Silva e Luis Alberto. I due sono amici e si conoscono da tempo, ma l’argomento della conversazione tra i due è stata la Lazio, l’ambiente, la città e tutto quello che due giocatori si possono dire quando uno è interessato ad una possibile proposta. In patria si parla di una offerta di un biennale a circa 4 milioni di euro a stagione. Il Mago, che proprio due giorni fa ha firmato il suo ricco rinnovo, ha sicuramente tessuto le lodi della squadra, della città e soprattutto raccontato delle grandi ambizioni che nutre lo spogliatoio e la società per il prossimo anno. Basterà per convincerlo? Tifosi e, sotto sotto, Tare, Inzaghi e Lotito ci sperano tanto. Da un campione a uno che potrebbe diventarlo: Kumbulla. La Lazio non dispera e non si sente ancora fuori, attende tranquilla e sicura del fatto suo. L’alternativa è il sudcoreano Kim Min Jae del Beijing Guoan.