Lazio, il fisioterapista Maggi si dimette: diede del "terrone" a Gattuso

Alex Maggi non è più un fisioterapista della Lazio. Avrebbdeciso di dimettersi lui stesso per riavvicinarsi alla famiglia. Maggi era balzato alle cronache nell'ultima giornata di campionato per aver insultato Gennaro Gattuso durante Napoli-Lazio dandegli del terrone. Il giorno dopo la partita, lo stesso Maggi aveva però fatto chiarezza sull’episodio, porgendo le sue scuse: “Comportamento inopportuno, non mi era mai capitato di offendere qualcuno“. Oggi la scelta di lasciare Formello apparentemente però per motivi non legati all’episodio.

Ultimo aggiornamento: 22:24

