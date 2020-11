«Yeesss», Luis Alberto esulta: tampone negativo ci sarà in Lazio-Juve

Una storia su Instagram per fugare ogni dubbio. «Risultato negativo», si legge nella foto che Luis Alberto posta sui social network. Si tratta del referto del tampone effettuato per rilevare il contagio da Covid-19. L'esito favorevole spalanca le porte allo spagnolo per un posto da titolare contro la Juventus. Domenica alle ore 12:30 la formazione di Simone Inzaghi affronterà all'Olimpico i bianconeri di Andrea Pirlo. Una buona notizia per il tecnico biancoceleste, costretto al turn-over.

"El Mago" ha saltato le ultime tre sfide, due di Champions League e una di campionato: Bruges, Torino e Zenit San Pietroburgo. È stato sostituito da Akpa Akpro, che tra tre giorni dovrebbe tornare in panchina. Insomma, aspettando l'esito degli altri tamponi previsti per domani nel centro sportivo di Formello, Inzaghi può sorridere: un'altra pedina fondamentale è recuperata.

