Cerca un’altra magia: guarire in tempo per l’Atalanta. Non ha ancora tolto i punti, ma Luis Alberto è già sulla cyclette in palestra. Ieri sera ha esultato da casa per la vittoria: «Grande Lazio», la dedica col faccione di Milinkovic in tv su Instagram. La ferita all’appendice non si è ancora rimarginata, ma il Toque spinge per tornare ad allenarsi fra domani e dopodomani in campo, vuole farcela almeno per domenica. Lui giura che ci sarà, ma i medici mantengono la prognosi riservata. Di sicuro lo spagnolo salterà la prima sfida a Bergamo di Coppa Italia. Già, perché in 5 giorni la Lazio sfiderà ben due volte l’Atalanta. Dopodomani ai quarti Inzaghi cercherà di sfruttare il turnover come contro il Parma, ma non sarà semplice sopratutto fra i pali e in difesa. E’ di nuovo ko, Strakosha, ha sentito un dolore al ginocchio e chissà se si rialzerà. L’impressione è che ogni suo malanno peggiori con la concorrenza di Reina: l’anno scorso Thomas giocava pure senza una spalla, adesso è sempre per terra alla viglia di ogni panchina. Sarebbe titolare in Coppa Italia, altrimenti toccheranno gli straordinari a Pepe (riposatosi col Sassuolo) in porta. Chissà se Inzaghi concederà una chance da titolare a Vavro, non ancora reintegrato nella lista della Serie A e rodato soltanto sabato con la Primavera. Lo slovacco era entrato negli ottavi quasi a fine partita, il tecnico però non lo considera abile sul centro-destra. Ecco perché, salvo accelerazioni sul mercato, dovrebbe toccare ancora a Parolo, subentrato ieri nella ripresa. Patric (ammonito) va preservato per la trasferta in campionato dalla Dea. La Lazio farà avanti e indietro due volte da Roma, ma si spera con una rosa sempre più piena. Cataldi dovrebbe tornare pian piano durante questa settimana e rivelarsi una soluzione in più in mediana. Stavolta mercoledì potrebbe addirittura partire titolare capitan Lulic sulla fascia. Poi domenica c’è da vendicare l’1-4 dell’andata.

