Dalle minacce di nubi alla schiarita. Se non totale, quasi. La Lazio e Inzaghi vanno a passo spedito verso il nuovo accordo. Chiuso il mercato, il presidente Lotito si concentra sul contratto del tecnico. Il patron non vuole che ci siano distrazioni e confusione attorno al futuro dell’allenatore che ha il contratto in scadenza, per questo non vuole correre rischi e intende blindarlo, facendone sempre di più il punto di riferimento del progetto biancoceleste. Dopo Cagliari, Simone in tv, a domanda precisa sul rinnovo, era stato un po’ evasivo, rifilando qualche leggera frecciatina e dando appuntamento durante la sosta. Ecco, ci siamo. Il presidente, che col suo tecnico ha un contatto quasi quotidiano e un confronto continuo, può capitare anche acceso, visto il rapporto franco, a tratti paterno, che c’è tra i due, è pronto a incontrare il suo allenatore e fargli firmare il nuovo accordo.

IL PIÙ LONGEVO

L’appuntamento dovrebbe esserci nel fine settimana o all’inizio della prossima. Le parti dopo qualche piccola burrasca estiva dovuta al mercato e non solo, negli ultimi giorni si sono riavvicinate parecchio. Per Inzaghi, che attualmente guadagna poco più di 2 milioni di euro, è pronto un nuovo accordo a circa 3 milioni di euro più i bonus. La società vorrebbe prolungarli la durata fino al 2023, ma probabilmente alla fine sarà per un anno in meno. La trattativa la sta portando avanti direttamente il presidente che col suo allenatore ha un rapporto diretto, senza filtri, tanto che la convocazione potrebbe arrivare da un momento all’altro. Un po’ come accadde due anni fa, quando i due a Formello, poco prima della firma, ebbero una vibrante discussione, per poi abbracciarsi e legarsi per altre due stagioni. Non è stato un periodo semplice per il tecnico, sia alla ripresa dopo il lockdown che in questo avvio di campionato. Inzaghi però crede in questa Lazio, è contento dell’arrivo di Muriqi, di Pereira e Reina, ha avvallato ogni scelta anzi diverse sono sue, come Fares e soprattutto Hoedt. E’ stato proprio lui ad accantonare alcuni profili per arrivare all’olandese, tanto da chiamarlo personalmente ad agosto. Per Simone, l’ex Southampton è un calciatore su cui può fare molto affidamento, nonostante il suo ritorno sia stato accolto dalla piazza in modo un po’ freddino. Se dovesse firmare, Inzaghi sarà il tecnico più longevo della storia della Lazio.

ANNUNCI IMMINENTI

Non solo Inzaghi. Dopo Immobile e Luis Alberto, Lotito e Tare (premiato con il Leone d’Oro per lo Sport come miglior direttore sportivo dell’anno) stanno ultimando i rinnovi di giocatori importanti come Acerbi, Marusic, Strakosha e Luiz Felipe. Tutti e quattro sono pronti a siglare nuovi accordi fino al 2025. Con questi rinnovi, il monte ingaggi della Lazio dovrebbe sfiorare i 100 milioni di euro. Anche questo un ulteriore salto di qualità per un club che vuole confermarsi in Champions.

