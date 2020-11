Non si è ancora risolto il caso Peruzzi alla Lazio. Il direttore tecnico non sarà in tribuna nemmeno oggi. In settimana, con ogni probabilità dopo la sfida con il Dortmund, potrebbe esserci un chiarimento. I calciatori biancocelesti lo hanno chiamato per chiedergli di tornare. Lui è pronto a fare un passo indietro ma aspetta una telefonata del presidente Lotito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA